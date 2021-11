Stiri pe aceeasi tema

- Potrivit informatiilor privind varianta africana a noului coronavirus, care ar putea fi mai rezistenta la vaccinuri, investitorii au cumparat obligatiuni, yeni si franci elvetieni, transmite news.ro.Exista informatii putine despre varianta de coronavirus depistata in Africa de Sud, Botswana si Hong…

- Bursele au scazut vineri la nivel global, iar preturile petrolului au consemnat cea mai slaba evolutie zilnica din ultimul an, in urma informatiilor privind varianta africana a noului coronavirus care ar putea fi mai rezistenta la vaccinuri, investitorii cumparand obligatiuni, yeni si franci elvetieni,…

- Piețele bursiere au suferit vineri in Asia cea mai puternica scadere din ultimele trei luni, iar petrolul s-a prabușit dupa ce detectarea unei noi variante de coronavirus, posibil rezistent la vaccinuri, a facut ca investitorii sa se indrepte spre obligațiuni, yen și dolar, scrie Reuters. Indicele…

- In Statele Unite, indicii au atins niveluri record, sustinuti de sectorul energiei, dar s-au retras apoi, fiind tranzactionati aproape in stagnare. In Europa, indicele pan-european STOXX 600 a inchis in urcare cu 0,7%, la un nivel record, influentat de evolutiile post-electorale din Japonia si de stabilizarea…

- Notele bune primite de economia romaneasca din partea agențiilor de rating și inasprirea politicii monetare a BNR, au asigurat stabilitate monedei naționale. Cursul euro a scazut la inceput de saptamana de la 4,9484 la 4,9481 lei, intr-o ședința in care transferurile se realizau intre 4,945 și 4,951…

- Nou RECORD la electricitate: Romania a inregistrat luni cel mai mare preț din Uniunea Europeana la energie Nou RECORD la electricitate: Romania a inregistrat luni cel mai mare preț din Uniunea Europeana la energie Prețul la energiea electrica doboara record dupa record, in contextul in care țara noastra…

- Cifra de afaceri a crescut cu 17%, la 330,35 milioane lei. ”Zentiva raporteaza pentru semestrul I 2021 o cifra de afaceri de 330 milioane lei, in crestere cu 17% fata de aceeasi perioada a anului precedent, si un profit net de 34,6 milioane lei, in scadere fata de perioada anterioara cu 17,48%, in principal…

- In ultimii doi ani, august nu a mai fost o luna pozitiva pentru leu, in condițiile in care s-au redus intrarile de valuta de la nivelul caselor de schimb, alimentate de romanii care se intorc in țara pe perioada vacanței. Creșterea deficitelor comercial și de cont curent, evoluția alimentata de explozia…