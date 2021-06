Stiri pe aceeasi tema

- Congresul PNL din septembrie este precedat de lupta interna pentru șefia organizațiilor teritoriale care vor alege noua echipa de conducere a partidului. Iar una dintre cele mai dure batalii se poarta la București, unde Rareș Bogdan și Ciprian Ciucu iși disputa fotoliul de lider. Recent, Ciprian Ciucu…

- Prefectul Capitalei, Alin Stoica, a anunțat greșit cifrele campaniei de vaccinare in Capitala. Luni dimineața spunea ca sunt 1,2 milioane de persoane vaccinate in București, ceea ce ar fi insemnat ca jumatate din populația Capitalei s-a imunizat. Pe seara insa, a numarat mai bine și a admis ca cifra…

- Patru persoane au fost ranit intr-un accident rutier produs, marți, pe DN 1, la ieșire din București spre Ploiești. Potrivit Antena 3, doua persoane au fost transportate la Spitalul Elias, iar alte doua la Spitalul Floreasca. Printre victime se afla și o gravida in varsta de 34 de ani. Patru ambulanțe…

- Coordonatorul campaniei nationale de vaccinare, medicul Valeriu Gheorghita, a anuntat ca in prima jumatate a lunii mai, dupa Paște, va avea loc in Bucuresti un maraton al vaccinarii similar celui organizat zilele acestea la Timisoara. Pana sambata seara, la ora 20:00, fusesera vaccinate aproape 3.200…

- Administratorul unei agenții de turism din București e acuzat ca oferea contra cost teste Covid false pentru turiștii care aveau nevoie de un rezultat negativ pentru a calatori in strainatate. Polițiștii au descins la sediul firmei și au ridicat mai multe acte. Administratorul societații Oz Travel Consult…

- Noi proteste au loc in București fața de restricțiile impuse de autoritați. Peste o mie de oameni s-au adunat, sambata, in Piata Universitatii și in Piața Revoluției. Numarul participantilor la manifestatia din Piața Universitații este de circa o mie. Oamenii au vuvuzele si steaguri tricolore si striga…

- Cateva zeci de persoane s-au adunat miercuri seara in Piata Univeristatii din Bucuresti pentru a protesta impotriva restrictiilor impuse de autoritati in contextul pandemiei de COVID-19. Dupa ora 20, oamenii au plecat in marș catre Piața Victoriei. Protestatarii au venit cu bannere, vuvuzele, nu purtau…

- Polițiștii fac, miercuri, mai multe percheziții in București și in Ilfov intr-un dosar vizand construirea unor imobile fara autorizație, in zona protejata, cu regim de monument istoric. Reprezentanții a trei firme implicate in construcția a doua localuri in Parcul Herastrau, in zona protejata, vor fi…