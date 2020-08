Bursa din Noua Zeelandă, paralizată de atacuri cibernetice a patra zi consecutiv ”Ne confruntam in prezent cu probleme de conexiune care par sa fie de acelasi ordin ca cele cauzate de atacuri grave de tip DDoS (atacuri prin negarea serviciului distrubuit) care au avut loc saptamana trecuta, din strainatate”, a anuntat intr-un comunicat NZX. Aceste atacuri prin negarea serviciului perturba retelele informatice, inundandu-le cu trafic. Acest lucru conduce la suspendari temporare ale schimburilor zilnic, de marti. Vineri, intreruperea tranzactiilor a avur loc in pofida instituirii de catre NZX a unor masuri suplimentare in vederea mentinerii conexiunii inaintea deschiderii pietei.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Dupa 100 de zile fara cazuri de Covid, Jacida Arden, prim-ministrul Noii Zeelande, anunta amanarea alegerilor generale. Amanarea scrutinului are loc pe fundalul unui focar de COVID-19 in capitala Auckland.

- Zborurile dintre Grecia si Turcia raman suspendate pana la 31 august. Zborurile dintre Grecia si Albania si Macedonia de Nord vor continua sa functioneze doar pe Aeroportul International Atena „Eleftherios Venizelos”, pana la 31 august, relateaza Greek Times. Toti pasagerii care calatoresc in Grecia…

- Ca urmare a faptului ca in Noua Zeelanda au fost identificate 4 cazuri de coronavirus, dupa 102 zile in care nu au fost raportate infectari, autoritațile au anunțat ca Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, va intra in izolare totala.

- Ca urmare a faptului ca in Noua Zeelanda au fost identificate 4 cazuri de coronavirus, dupa 102 zile in care nu au fost raportate infectari, autoritațile au anunțat ca Auckland, cel mai mare oraș din Noua Zeelanda, va intra in izolare totala.Decizia de a izola orașul Auckland vine dupa ce patru membri…

- Noua Zeelanda, țara laudata la nivel global pentru raspunsul la coronavirus, a inregistrat marți patru cazuri noi de COVID-19, dupa 102 de zile fara transmitere comunitara. Primul ministru Jacinda Ardern a declarat marți ca autoritațile au depistat cele patru cazuri noi de coronavirus intr-o gospodarie…

- "Comisia a pastrat pentru economia Romaniei aceeasi prognoza din primavara. Da, este -6%, dar este aceeasi cifra, nu a inrautatit-o. Daca ne uitam la ce s-a intamplat in restul Europei, vedem ca in mai toate tarile aceste cifre au fost inrautatite fata de estimarile din primavara, la unele state cu…

- Pasionatii de Vestul salbatic pot detine acum o parte din istoria frontierei americane, dupa achizitionarea unui intreg oras vechi din Noua Zeelanda. Mellonsfolly Ranch - situat pe un lot de peste 360 de hectare aflat pe insula de nord a Noii Zeelande - este de vinzare pentru 7,5 milioane de dolari…

- Echipa Noii Zeelande, care se pregateste pentru Cupa America la yachting de anul viitor, programata in perioada 6-21 martie, a anuntat, marti, ca a concediat mai multi angajati, banuiti de spionaj in favoarea altor echipe angrenate in dificila cursa nautica rezervata ambarcatiunilor cu vele, informeaza…