Bursa de Valori la Bucureşti a pierdut aproape 29 de miliarde de lei din capitalizare în această săptămână Bursa de Valori de la Bucuresti a pierdut in aceasta saptamana peste 28,7 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 18%, pe fondul pandemiei de coronavirus, releva datele publicate pe site-ul bursei.



Daca in saptamana 2-6 martie 2020 capitalizarea pietei a depasit 158,76 miliarde de lei, in perioada 9-13 martie a.c. aceasta a scazut la 130,037 miliarde de lei.



In schimb, valoarea totala a tranzactiilor cu actiuni derulate in ultima saptamana pe Bursa de la Bucuresti a crescut cu 30,4%, la 444,7 milioane de lei, de la 340,977 milioane de lei in perioada precedenta.

