Bursa de Valori București (BVB) a pierdut 3,29 miliarde de lei din capitalizare, respectiv 1,7%, in aceasta saptamana, iar valoarea tranzacțiilor cu acțiuni a scazut cu aproape 10%, comparativ cu saptamana precedenta, potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES. Capitalizarea bursiera a scazut la 186,98 miliarde de lei, in perioada11-15 iulie 2022, de la 190,23 miliarde de lei in saptamana 4-8 iulie 2022. Tranzacțiile cu acțiuni au generat un rulaj de 216,02 milioane RON in aceasta saptamana, in scadere de la 239,504 milioane RON in saptamana precedenta. Cea mai buna zi de tranzacționare…