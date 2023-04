Stiri pe aceeasi tema

- Alain Robert, supranumit "Spidermanul francez", a escaladat miercuri o cladire cu 38 de etaje din Paris pentru a-si exprima sustinerea fata de protestatarii furiosi din cauza unei noi legi a pensiilor care va ridica varsta de pensionare a oamenilor din Franta, informeaza Reuters. In varsta de 60 de…

- Furia fața de nepopulara reforma a pensiilor de Franța l-a urmarit pe președintele Emmanuel Macron pana in Olanda, unde liderul francez a mers, marți, intr-o vizita oficiala, relateaza Reuters. Macron a fost intrerupt de protestatari in timp ce susținea un discurs la inceputul vizitei sale de doua zile.

- „Sprijin deplin pentru politisti, jandarmi, pompieri care ii protejeaza pe manifestanti si proprietatea publica si privata", a adaugat ministrul de Interne. Numarul manifestantilor raniti, intre care cativa constatati de jurnalisti AFP, nu a fost disponibil imediat.Cel putin 57.000 de persoane au manifestat…

- Tensiunile au rabufnit in Paris, unde sute de protestatari s-au luat la bataie cu polițiștii. Se intampla in ziua in care in intreaga Franța au loc mitinguri fața de adoptarea legii pensiilor. Sindicatele spun ca in strada au ieșit 800.

- UPDATE Presedintele francez Emmanuel Macron i-a acordat miercuri Legiunea de Onoare omologului sau ucrainean Volodimir Zelenski, in cursul vizitei acestuia la Paris, transmite Reuters. Aceasta este cea mai inalta distinctie pe care un presedinte francez o poate acorda unui omolog, a transmis Palatul…

- Presedintele francez Emmanuel Macron l-a asigurat miercuri seara, la Paris, pe omologul sau ucrainean, Volodimir Zelenski, de „hotararea” sa de a „insoti” Ucraina „spre victorie” si de disponibilitatea sa de a continua livrarile de arme franceze catre Ucraina, la aproape un an dupa debutul invaziei…

- Afirmațiile facute marți de Stanislav Pozdniakov vin in contextul in care Comitetul Olimpic Internațional (CIO) ia in calcul ca sportivii care reprezinta Rusia sa concureze sub drapel neutru la Jocurile Olimpice din 2024, pozitie care a starnit furia Ucrainei, transmite AFP, citata de The Moscow Times.…

- Franța și Germania vor sa intareasca flancul estic al UE și al NATO și ca vor organiza exerciții comune ale Brigazii franco-germane in Lituania și Romania, au transmis Emmanuel Macron și Olaf Scholz intr-o declarație comuna. Președintele francez și cancelarul german s-au intalnit duminica, la Paris,…