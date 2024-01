Stiri pe aceeasi tema

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut 1,92 miliarde de lei la capitalizare in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni s-a diminuat cu peste 27,31 de milioane de lei, in comparatie cu saptamana anterioara. Potrivit datelor publicate de BVB, consultate de AGERPRES, capitalizarea…

- Ministerul Finanțelor listeaza titluri de stat Fidelis in valoare de aproape 2,5 miliarde lei la BVBA 14-a emisiune de titluri de stat Fidelis pentru populație, in valoare de aproape 2,5 miliarde lei, a debutat la Bursa de Valori București. Ministerul Finanțelor (MF) anunța ca a atras 933,4…

- Bursa de Valori Bucuresti BVB a castigat 3,046 miliarde de lei la capitalizare 1,04 in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni s a diminuat cu peste 957 de milioane de lei, respectiv de aproape 3,7 ori, in comparatie cu saptamana anterioara, potrivit Bursa.ro.Potrivit datelor…

- ”Banca Comerciala Romana (BCR) lanseaza o noua emisiune de obligatiuni nepreferentiale, in valoare de 1 miliard de lei. Emisiunea consta in obligatiuni senior nepreferentiale cu o maturitate de 6 ani si urmeaza sa fie listata la Bursa de Valori Bucuresti. Obligatiunile au primit un rating pe termen…

- Romanii au investit in titluri de stat 22 miliarde de lei, din 2020 pana in prezent, sustine ministrul Finantelor, Marcel Bolos, conform unui comunicat de presa al Bursei de Valori Bucuresti (BVB), potrivit Agerpres.Potrivit sursei citate, Ministerul Finantelor (MF) continua emisiunile de titluri…

- Veniturile au urcat cu 32%, la 9,55 miliarde lei, de la 7,23 miliarde lei in primele noua luni din anul trecut. ”Grupul Hidroelectrica inregistreaza rezultate operationale si financiare in crestere pentru primele 9 luni ale anului 2023, fata de aceeasi perioada a anului 2022, cu imbunatatirea marjei…

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a pierdut aproape 1,6 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 0,5%, in aceasta saptamana, in timp ce valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 32,2 milioane de lei (-14,5%), in comparatie cu saptamana anterioara.

- Bursa de Valori Bucuresti (BVB) a castigat 3,12 miliarde de lei la capitalizare, respectiv 1,16%, in aceasta saptamana. In același timp, valoarea tranzactiilor cu actiuni a scazut cu 75,61 milioane de lei (-19,3%), in comparatie cu saptamana anterioara.