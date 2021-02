Burns, desemnat director al CIA: SUA trebuie să contracareze China, un "adversar autoritarist" Contracararea actiunilor Chinei, un "adversar autoritarist", trebuie sa fie un element central al strategiei de securitate nationala a Statelor Unite, afirma William Burns, desemnat de presedintele Joseph Biden pentru functia de director al Agentiei Centrale pentru Informatii (CIA), potrivit Mediafax care citeaza Reuters.

William Burns, diplomat de cariera, a declarat miercuri, în cursul audierilor în Comisia pentru Informatii a Senatului SUA, ca va avea patru prioritati în functia de director al CIA - "oamenii, parteneriatele, China si tehnologia".

"Depasirea…

Sursa articol: hotnews.ro

