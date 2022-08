Stiri pe aceeasi tema

- Federația Romana de Fotbal a anunțat pe site-ul oficial ca l-a demis pe Bogdan Lobonț (44 de ani), selecționerul naționalei U20. Printr-un comunicat emis pe site, FRF a precizat ca fostul portar a plecat dupa un an de la naționala sub 20 de ani. Bogdan Lobonț, demis de la Romania U20 In mandatul sau,…

- Edi Iordanescu (44 de ani) a fost confirmat in funcție dupa ce a caștigat un meci și a pierdut trei in Liga Națiunilor. Mesajul de incredere din partea Federației nu a schimbat datele pe care selecționerul și Burleanu le stabilisera la inceputul anului și sunt șanse minime ca Edward sa continue și pentru…

- In vara lui 2018, atunci cand fusese instalat la FC Petrolul Ploiești, ca antrenor principal, Leo Grozavu, inaintea plecarii intr-un cantonament in strainatate, fundașul central Jean Prunescu a fost anunțat ca nu va mai fi nevoie de serviciile lui și nu va face parte astfel din lotul deplasat. Drept…

- Disparuti din peisaj dupa trei infrangeri in cele patru partide in Liga Natiunilor, presedintele FRF si seful Comisiei Tehnice au dat un prim semn de viata prin intermediul unui comunicat in care apar randuri intregi, dupa parcurgerea carora nu ramai cu nimic!

- Ce ați zice daca, macar o data, ne-ar surprinde? Cum ar fi sa ne trezim astazi cu demisiile tuturor? Burleanu, Vișan, Bodescu, Stoichița și Iordanescu sa convoace la pranz o conferința de presa extraordinara in care sa zica ”suntem prea penibili și am decis sa renunțam la funcții, salarii, privilegii…

- Florin Raducioiu (52 de ani), fostul atacant al naționalei Romaniei, component al „Generației de Aur”, a cerut demisia selecționeruli Edi Iordanescu (43 de ani), dupa infrangerea cu Muntenegru, scor 0-3. Și MM Stoica (57 de ani), managerul de la FCSB, a avut un discurs dur. El considera ca Burleanu…

- Romania a pierdut rușinos meciul cu Muntenegru, scor 0-3. Mihai Stoica, managerul celor de la FSCB, a facut praf strategia aleasa de selecționerul Edi Iordanescu. Edi Iordanescu l-a folosit in extrema dreapta pe Marius Ștefanescu, debutant in tricoul primei reprezentative. La Sepsi, el joaca in cealalta…

- Federația Romana de Fotbal a sarbatorit implinirea a 100 de ani de la primul meci al echipei naționale intr-un cadru restrans. Astazi s-au implinit 100 de ani de existența ai echipei naționale de fotbal a Romaniei. Pe 8 iunie 1922, reprezentativa Romaniei juca primul sau meci, 2-1 contra Iugoslaviei…