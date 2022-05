Burgerul, mâncarea tradițională a românului, inclusiv de Crăciun și de Paște Romania se afla pe locul patru in lume la capitolul consum de burgeri. La nivel de orașe, Bucureștiul este fruntaș la comenzile de burgeri, urmat de Constanța. Anual, romanii mananca milioane de burgeri. “Burgerii se afla printre produsele preferate comandate de romani, iar sarbatorile anuale nu fac excepție, de aceea, romanii au comandat peste 6000 de burgeri cu ocazia Craciunului și peste 8000 de burgeri cu ocazia sarbatorilor Pascale. 15% dintre burgerii comandați in perioada analizata sunt reprezentați de opțiunile vegetariene sau vegane, iar 9% dintre comenzi sunt plasate intre 23:00 – 02:00.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

