Burgeri cu insecte într-un renumit supermarket. Anunțul care a stârnit un adevărat haos Intr-un celebru supermarket se vand burgeri cu insecte. Nu este o greșeala și nici o descoperire a inspectorilor, ci din contra, vorbim despre un produs deosebit. Insectele au ajuns sa fie la mare cautare in Europa. Dincolo de faina de greieri insa, s-ar parea ca acestea au ajuns sa fie introduse și in produse celebre. Aveți grija daca le achiziționați și citiți eticheta bine, pentru ca s-ar putea sa fiți induși in eroare. In Irlanda, burgerii cu insecte au aparut deja. Aceștia sunt facuți din larve și soia. Burgerii costa 3 euro pachetul, iar produsele sunt promovate ca și „chiftele de soia și… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

