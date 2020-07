Burger King dă românilor o veste excelentă în plină pandemie ”La inceputul acestui an, inainte de pandemie, ne propusesem deschiderea a sase noi restaurante. Am luat in calcul la momentul respectiv si expansiunea in alte orase mari din afara Bucurestiului. O parte dintre aceste proiecte sunt deja incepute si speram sa le deschidem in aceasta jumatate a anului. Nu avem o data sigura, deoarece depindem si de evolutia lucrurilor la nivel national/international, de factorii externi care nu tin de noi. Insa, ne bucuram pentru ca am reusit sa deschidem un nou restaurnat chiar in plina pandemie, cel din Piata Universitatii. Ne ambitionam sa facem posibila deschiderea… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Un nou restaurant Burger King cu livrare la domiciliu a fost deschis sambata in zona Piata Universitatii, deocamdata, doar pentru serviciile de tip food delivery, extinzand astfel aria de livrare, a anuntat AmRest.