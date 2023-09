Stiri pe aceeasi tema

- Exim SUA a aprobat o finantare de 57 de milioane de dolari pentru studii de inginerie si fezabilitate la constructia unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, a anuntat ministrul Energiei, Sebastian Burduja, pe Facebook.

- Proiectul de lege pentru exploatarea energiei eoliene offshore ar putea intra in Guvern in maximum doua saptamani, iar luna decembrie ar trebui sa fie un termen fezabil pentru adoptarea acestui proiect legislativ, a declarat, luni, intr-o dezbatere de specialitate, ministrul Energiei, Sebastian Burduja,…

- Statul canadian va finanța cu 2,2 miliarde de dolari noile reactoare de la Cernavoda, unitațile 3 și 4. Vor fi puse credite de export la dispoziția companiei romanești de stat Nuclearelectrica. Reactoarele vor fie construite cu tehnologie și firme de profil canadiene. Aflat in Canada, ministrul Energiei,…

- El arata ca OMV trebuie sa respecte aceeasi lege pe care o respecta toate companiile in Romania iar o schimbare a cadrului legislativ acum ar fi cel putin suspecta si in detrimentul romanilor.”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost…

- ”Pentru iarna aceasta, asa cum Romania a procedat si iarna trecuta, suntem absolut disponibili sa asiguram securitatea si furnizarea acestor resurse vitale pentru Republica Moldova. Republica Moldova inmagazineaza o cantitate de gaze in Romania, e adevarat o cantitate mica, pentru ca acestea sunt conditiile…

- Ministrul Energiei, Sebastian Burduja, crede ca Romania ar putea deveni, in 2027, principalul furnizor de gaze naturale din Europa. Acest lucru s-ar putea face prin exploatarile din Proiectul Neptun Deep. „Potențialul acolo este colosal pentru Romania. Inseamna minimum 100 de miliarde de normal metri…

- Sebastian Burduja afirma, luni seara, ca Platforma Neptun Deep are toate sansele sa faca din Romania liderul Europei in productia de gaz natural.”Constantin Brancusi spunea: «una este sa vezi pana departe, alta este sa mergi pana departe». Ei bine, platforma Neptun Deep este de sase ori cat Coloana…

- ”Constantin Brancusi spunea: «una este sa vezi pana departe, alta este sa mergi pana departe». Ei bine, platforma Neptun Deep este de sase ori cat Coloana fara sfarsit si are toate sansele sa faca din Romania liderul Europei in productia de gaz natural”, a scris, luni seara, pe Facebook, ministrul Energiei.…