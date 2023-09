”Zi excelenta la OCDE si vesti la fel de bune! Romania va produce izotopi medicali la Centrala de la Cernavoda, speranta pentru tratamentul cancerului. Si poate reporni productia de apa grea la Drobeta-Turnu Severin. Ambele cu sprijin canadian: astazi Nuclearelectrica a semnat un memorandum cu Ontario Power Generation (OPG) in acest sens, un pas strategic pentru refacerea ciclului nuclear integrat romanesc. Acest demers, pe care l-am avut in vedere in cadrul vizitei oficiale la Ottawa de saptamana trecuta, devine realitate astazi”, a afirmat Sebastian Burduja, joi seara, intr-o postare pe Facebook.…