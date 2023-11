Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul Energiei si compania americana American Bio-Carbon Delaware LLC au semnat, luni, un memorandum pentru transformarea Centralei termoelectrice Paroseni intr-o instalatie moderna, care sa utilizeze biocarburant in loc de carbune.

- B1.ro Romania va solicita Comisiei Europene prelungirea termenului de inchidere a termocentralelor din Oltenia, a transmis Sebastian Burduja, ministrul Energiei, doar ca nu se arata prea optimist privind rezultatul. Romania ar putea cere prelungirea termenului „Tragem nadejde ca vom avea ințelegerea…

- Romania este una dintre tarile care si-au asumat un plan foarte ambitios de decarbonizare, in prezent aproximativ 14% din energia produsa in tara fiind pe baza de carbune, urmand ca in 2026 sa ajunga la circa 0,3%, a afirmat joi ministrul Energiei, Sebastian Burduja, la un eveniment de specialitate.

- ”3 miliarde de dolari canadieni pentru unitatile 3 si 4 de la Cernavoda. Astazi, la Ottawa, am primit din partea ministrului omolog canadian, Jonathan Wilkinson, scrisoarea de interes privind finantarea proiectului unitatilor 3 si 4 de la Cernavoda, in cadrul unui eveniment remarcabil. Colaborarea romano-canadiana…

- Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, acuza imixtiuni de nepermis ale Austriei, in Romania. OMV a forțat schimbarea Legii offshore. Deputatul PNL Virgil Popescu, fost ministru al Energiei, a transmis luni ca reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in…

- ”Reprezentantii OMV au incercat constant sa determine anumite schimbari in legea offshore, inclusiv cat am fost eu ministru al Energiei. Eu NU am cedat. Nu as vrea sa vorbesc despre presiuni, pentru ca nu s-a pus problema”, a precizat intr-o postare Virgil Popescu. El precizeaza ca ”deoarece vorbim…