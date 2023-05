Stiri pe aceeasi tema

- In perioada 08.05 – 10.05.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in cinci containere sosite din China și Pakistan, care aparțineau unor societați comerciale cu sediul in…

- In data de 05 mai 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite din China, care aparțineau unor societați comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a…

- In data de 04 mai 2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosit din China pentru doua societați comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a controlului,…

- In perioada 18–19.04.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București, au reținut mai multe bunuri susceptibile de a fi contrafacute și nedeclarate, ca urmare a controalelor fizice efectuate asupra marfurilor aflate in doua containere…

- In data de 22.03.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din China care aparțineau unei societați comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a controlului,…

- In data de 16.03.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Direcția Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate intr-un container sosit din Pakistan care aparțineau unei societați comerciale cu sediul in Ucraina. Ca urmare a controlului,…

- In data de 23.02.2023, inspectorii vamali din cadrul Biroului Vamal de Frontiera Constanța Sud – Directia Regionala Vamala București au efectuat controlul fizic asupra marfurilor aflate in doua containere sosite din China, aparținand unor societați comerciale cu sediul in Republica Moldova, respectiv…

