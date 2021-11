Bunuri furate recuperate de polițiștii Secției 1 Poliție Rurală Zalău Ieri, 4 noiembrie, persoanele banuite de comiterea furtului calificat dintr-o locuința din Mirșid au fost arestate de instanța, iar bunurile sustrase au fost recuperate și predate persoanei vatamate. In urma investigațiilor polițiștilor, miercuri, 3 noiembrie, doi barbați, in varsta de 32 și 36 de ani, au fost reținuți pentru 24 de ore. In fapt, cei doi barbați sunt banuiți ca, in noaptea de 18 spre 19 octombrie a.c., ar fi patruns prin escaladare, intr-o locuința, din localitatea Mirșid, aflata in construcție, de unde ar fi sustras mai multe bunuri și scule, in valoare de 1300 de euro. Polițiștii… Citeste articolul mai departe pe Ztv.ro…

Sursa articol si foto: Ztv.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Sambata, 30 octombrie, la ora 21:17, polițiștii Secției 8 Poliție Rurala Sarmașag au oprit in trafic, in localitatea Sarmașag, un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat de 29 de ani, din comuna Bobota. Polițiștii au efectuat verificarea documentelor și au constatat ca acesta nu deține permis…

- La data de 29 octombrie a.c., polițiștii din Cehu Silvaniei au oprit in trafic, pe strada Hododului, din Cehu Silvaniei, un ansamblu de vehicule, condus de tanar de 18 ani, din Cehu Silvaniei. Din verificarile efectuate de polițiști a reieșit faptul ca, tanarul deținea permis de conducere necorespunzator…

- Tot marți, 26 octombrie, la ora 22:20, polițiștii Secției 6 Poliție Rurala Crasna au depistat in flagrant delict un conducator auto care se afla sub influența bauturilor alcoolice. Șoferul, un tanar de 25 de ani, din comuna Sag, a fost identificat in timp ce conducea un autoturism pe Drumul Județean…

- Marți, 26 octombrie, in jurul orei 21:00, polițiștii Secției 3 Poliție Rurala Jibou au oprit in trafic, pe Drumul Național 1H, prin localitatea Ciocmani, un autoturism, la volanul caruia se afla un barbat, in varsta de 57 de ani, din Zalau. Testarea cu aparatul Etilotest a indicat 0,79 mg/l alcool…

- La data de 12 octombrie a.c., polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Zalau au oprit in trafic, pe Drumul Național 1H, prin localitatea Crișeni, un ansamblu de vehicule, condus de un barbat, de 37 de ani, din județul Satu Mare. Polițiștii au solicitat documentele ansamblului, condus de barbat, insa acesta…

- Ieri, 11 octombrie, polițiștii Postului de Poliție Dragu au depistat in trafic, pe Drumul Județean 109, in localitatea Dragu, un autoturism, condus de un barbat, din comuna, care nu poseda permis de conducere. In fapt, ieri, la ora 12:30, in timp ce polițiștii se aflau in exercitarea atribuțiilor de…

- Simbata, la ora 01:15, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Zalau au depistat in trafic, pe Drumul Național 1H, in localitatea Crișeni, un conducator auto sub influența bauturilor alcoolice. Testarea cu aparatul etilotest a indicat 1, 13 mg/l alcool pur in aerul expirat. Șoferul, un barbat, din comuna…

- Duminica, 26 septembrie, polițiștii Secției 2 Poliție Rurala Sanmihaiu Almașului au fost solicitați sa intervina la un accident de circulație, produs pe Drumul Comunal din localitatea Galașeni. Din verificarile efectuate la fața locului a reieșit faptul ca, intre un autoturism și un moped a avut loc…