- Un TIR ce transporta carton a fost cuprins de flacari in aceasta dimineața in Viișoara. Traficul pe DN 17 este ingreunat. Puțin dupa ora 06.30, un TIR a fost cuprins de flacari la ieșirea din Bistrița, in Viișoara, direcția de mers spre Cluj. Mastdontul transporta carton, astfel ca flacarile s-au extins…

- Pompierii au fost solicitați, in urma cu puțin timp, sa desfașoare o misiune de cautare-salvare pe Lacul Țaga Mare. La fața locului se deplaseaza scafandrii de la Detașamentul 1 Cluj-Napoca, iar in sprijin va merge ambulanța SMURD de la Punctul de Lucru Gherla. Din primele informații, o persoana ar…

- Un barbat a fost gasit carbonizat, marti dimineata, intr-o hala din localitatea Cordun (in apropiere de orasul Roman), a declarat purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa. "La locul solicitarii s-a deplasat un echipaj de pompieri cu o autospeciala de stingere si un echipaj cu ambulanta…

- Un barbat in varsta de 57 de ani din Campulung Moldovenesc si-a gasit sfarsitul chiar in apartamentul pe care il renova si in care urma sa se mute. Incidentul a avut loc in seara zilei de 17 mai, iar corpul neinsufletit a fost descoperit de un amic care il ajuta la operatiunile de renovare. In momentul…

- Un barbat a fost gasit inconstient sub un utilaj agricol in localitatea Poienari, comuna Halmagiu, judetul Arad. Echipajul SMURD sosit la fata locului a efectuat manevre de resuscitare, dar nu l-au mai putut salva. Pompierii militari ai Detașamentului Sebiș au intervenit azi in jurul orei 12.45 pentru…

- In perioada 20.04.2022, ora 08:00 – 21.04.2022, ora 08:00, pompierii argeșeni au gestionat 230 de misiuni in județul Argeș. Dintre acestea, au fost identificate cincii incendii de vegetație in urma carora au ars 5.800 mp de teren. ISU Argeș transmite: Citește și:ACUM! Incendiu de vegetație uscata in…

- Doi frati din comuna Doljesti, o femeie de 61 de ani si un barbat de 63 de ani, au murit intr-un incendiu care le-a cuprins casa, in noaptea de sambata spre duminica. Purtatorul de cuvant al ISU Neamt, locotenentul Irina Popa, a declarat ca doua din cele trei butelii care se aflau in interiorul locuintei…