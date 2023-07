Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele rus Vladimir Putin a invitat marti la Kremlin o fetita de opt ani, Raisat Akipova din Daghestan, pe care a pus-o in legatura cu ministrul de finante Anton Siluanov pentru a face lobby in favoarea finantarii republicii ei natale, relateaza Reuters.

- Președintele american Joe Biden spune ca Vladimir Putin este „un paria” la nivel mondial și face o noua gafa: a incurcat Ucraina cu Irakul, atunci cand a vorbit despre razboiul declanșat de Putin. Un razboi pe care liderul de la Kremlin nu are cum sa-l caștige, spune președintele american.

- Presedintele rus Vladimir Putin a avut luni prima sa aparitie publica dupa revolta mercenarilor din gruparea Wagner, adresandu-se, intr-o inregistrare video difuzata de Kremlin, in cadrul unui forum dedicat industriei si tineretului, informeaza AFP, citata de Agerpres.

- Presedintele rus Vladimir Putin a prezentat vineri in termeni pozitivi situatia economiei tarii sale, transmite Reuters de la Forumul Economic International de la Sankt Petersburg, conform Agerpres.In sesiunea plenara, liderul de la Kremlin a afirmat ca bugetul Rusiei este in general echilibrat,…

- Președintele rus Vladimir Putin ar putea recurge mai degraba la utilizarea armelor nucleare decat sa piarda teritoriul din sudul Ucrainei, provinciile ocupate sau peninsula anexata Crimeea, afirma generalul american in retragere Kevin Ryan, un comentator obișnuit al razboiului declanșat de Moscova in…

- Fostul premier britanic Boris Johnson l-a calificat pe Emmanuel Macron drept „gretos” pentru ca a calatorit la Moscova pentru a se intalni cu Vladimir Putin, in ianuarie 2022, cand a incercat sa-l convinga pe liderul de la Kremlin sa nu invadeze Ucraina, a dezvaluit un fost consilier al guvernului britanic.…

- Discursul lui Vladimir Putin din 9 mai, o zi extrem de importanta in tradiția rușilor, atunci cand aceștia celebreaza victoria sovieticilor impotriva naziștilor din Al Doilea Razboi Mondial, arata slabiciunea liderului de la Kremlin și lasa loc negocierilor, explica istoricul Cosmin Popa intr-un interviu…

- Zahar Prilepin, un cunoscut scriitor nationalist rus, a fost ranit sambata in explozia unei masini-capcana in orasul Nijni Novgorod. Prilepin, in varsta de 47 de ani, a fost ranit la ambele picioare si este in prezent spitalizat, in timp ce soferul sau a decedat in urma exploziei. Potrivit primelor…