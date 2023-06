Stiri pe aceeasi tema

- Un accident rutier s-a produs in urma cu puțin timp la intersecția strazii Republicii cu strada Mare a Unirii din Focșani. Din primele date, un autoturism a patruns pe trotuar și s-a oprit intr-un stalp, in urma impactului puternic, mașina fiind serios avariata. La fața locului sunt prezente echipaje…

- Un viitor mai sigur, sa fim mai buni! Mens sana in corpore sano In data de 27 mai 2023, pe stadionul situat pe raza orașului Panciu s-a organizat, in colaborare cu Primaria Orașului Panciu, Casa Orașeneasca de Cultura “Mihai Eminescu” Panciu, Asociația Județeana de Fotbal, Direcția Județeana pentru…

- „Soluția noastra nonviolenta: Sa ne regasim virtuțile strabune – Provocari la Focul Viu” a fost ultima activitate in proiectul „Ce-ți dorim noi ție, dulce Romanie? Anii mulți sa-ți fie: din 100, 1000!”, inainte de inceperea competițiilor. Pe parcursul anului, profesorii și-au reamintit prevederile legislative…

- In perioada 19-25 mai 2023 se va desfașura in județul Salaj a șasea ediție a taberei de fotografie „Salaj. Frumusețe, Tradiție, Poveste”. Tabara va fi organizata de catre Centrul de Cultura și Arta al Județului Salaj, Asociația Foto Club Varadinum Oradea și Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara „Țara…

- Berbec In prima parte a lunii ai multa energie, astfel ca ai putea sa ti reorganizezi stilul de viata si planurile de viitor. Sunt momente excelente pentru inceputuri de orice fel, pornind de la cele mai banale aspecte ale vietii cotidiene, pana la turnuri radicale de destin. Totul este sa ti controlezi…

- Jandarmii din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Vrancea s-au alaturat campaniei ,,Doneaza sange! Salveaza o viața!” In perioada 20 – 21 martie a.c. jandarmii vranceni au mers la Centrul de Transfuzie Sanguina Vrancea in calitate de donatori voluntari de sange. Și in anii precedenți, cadrele…

- Programul Național ”Școala Altfel” – 2023 in C.D.I. „Școala Altfel” este un program național implementat de catre Ministerul Educației, program al carui scop este sa contribuie la dezvoltarea competenței de invațare și a abilitaților socio-emoționale in randul copiilor preșcolari/elevilor, oferind actorilor…