- O aplicație prin care se poate localiza cel mai apropiat adapost antiatomic a fost realizata de un tanar programator din Romania. Cu ajutorul acestei aplicații, care utilizeaza localizarea in timp real, se poate identifica atat adapostul antiatomic din proximitatea locuinței, cat și cele disponibile…

- Romania poate trata militarii și civilii raniți in Ucraina, spune șeful Departamentului pentru Situatii de Urgenta, Raed Arafat. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de…

- Comitetul National pentru Situatii de Urgenta (CNSU) a decis, vineri, ca persoanele care vin din Ucraina in Romania sunt exceptate de la masura carantinei, fie ca vin direct, fie ca ajung dupa ce au tranzitat Republica Moldova. „Comitetul National pentru Situatii de Urgenta a adoptat Hotararea…

- Romania are 4.538 de buncare in care oamenii se pot adapostii. Conform unei liste publicate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgența, cele mai multe se afla in Capitala, 1.171 la numar. Cele mai multe adaposturi de protectie civila din București se afla sub blocuri de locuințe sau in parcarile…

