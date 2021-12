Stiri pe aceeasi tema

- Anul Nou reprezinta una dintre cele mai asteptate si celebrate sarbatori din lume. Ne bucura an de an atat traditiile asociate evenimentului, cat si petrecerea de Revelion impreuna cu familia sau cu prietenii.

- Despre struguri se spune ca atrag bogația. Potrivit tradiției, 12 boabe mancate la cumpana dintre ani vor asigura 12 luni pline de sanatate și belșug.Deasemenea, trebuie sa mananci pește in noaptea de Revelion, ca sa „aluneci” mai ușor printre momentele grele din noul an.Simbol al fertilitații si al…

- Noaptea de 31 decembrie spre 1 ianuarie poarta și denumirea de „Ingropatul Anului” sau Revelion. Superstițiile și obiceiurile de Anul Nou sunt nenumarate la romani. Unele sunt legate de sanatate, noroc, iubire sau chiar bani. Iata cateva dintre cele mai cunoscute!

- In noaptea dintre ani si pe 1 ianuarie nu se plange. Traditia spune ca aceia care plang in prima zi a anului vor avea un an cu evenimente triste. Cine este politicos si manierat de Anul Nou va fi tot timpul asa, de aceea se spune ca in noaptea de Revelion trebuie evitate atat discutiile […]

- La mulți ani, 2022! Acestea sunt primele cuvinte pe care le auzim in noaptea de Revelion. Mesajele și urarile de Revelion 2022 sunt un semn de prietenie și gand bun! Mesaje de Revelion 2022 pentru familie La multi ani cu veselie, sanatate pe vecie, casa plina de bucate, dragoste pe saturate, tot ce…

- Chinezii au celebrele prajituri cu ravas, francezii au galette des Rois, britanicii wedding cake, iar romanii au avut, multe decenii, placinta cu ravase. Traditia biletelelor ascunse in placinta de Anul Nou este aproape pierduta, insa nu mai putin fascinanta. In plus, in multe familii in noaptea de…

