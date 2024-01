Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, daca Ucraina pierde razboiul cu Rusia, Putin iși va apropia razboaiele de Occident și „va va manca la cina cu tot cu UE, NATO, libertate si democratie”. Intr-un interviu publicat luni de revista The Economist, Zelenski a spus ca ideea ca Rusia a castigat…

- Presedintele Volodimir Zelenski a avertizat ca, daca Ucraina pierde razboiul cu Rusia, Putin iși va apropia razboaiele de Occident și „va va manca la cina cu tot cu UE, NATO, libertate si democratie”. Intr-un interviu publicat luni de revista The Economist, Zelenski a spus ca ideea ca Rusia a castigat…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat intr-un interviu pentru The Economist publicat luni ca ideea conform careia Rusia castiga razboiul este doar un „sentiment” si ca Moscova sufera in continuare pierderi grele pe campul de lupta, informeaza Reuters. Intervievat, Zelenski nu a furnizat…

- Razboiul provocat de liderul de la Kremlin in Ucraina acum peste 22 de luni nu da semne ca s-ar termina prea curand, dar conflictul trece intr-o noua faza. Vladimir Putin este gata sa-și piarda o baza militara strategica importanta de la Sevastopol din Crimeea ocupata, dupa 240 de ani. Aici, Rusia a…

- O cucerire completa a Ucrainei de catre armata rusa nu e deloc imposibila, daca SUA și Europa vor taia ajutorul militar pentru Kiev. Intr-un astfel de scenariu, inclus intr-o analiza realizata de Institutul pentru Studiul Razboiului (ISW), armata rusa va ieși calita și cu o mare experiența de lupta…

- Tarile europene trebuie sa "accelereze investitiile in productia de munitie" impotriva unei amenintari militare din partea Rusiei, in cazul in care SUA nu pot sustine Europa in mod eficient, potrivit unui raport al Institutului Regal al Serviciilor Unite (RUSI).In lucrarea sa, profesorul Justin Bronk,…

- Surse recente dezvaluie ca Rusia intenționeaza sa construiasca un tunel subacvatic masiv sub Marea Neagra pentru a asigura o ruta sigura intre Rusia și peninsula Crimeea, anexata in 2014. Informațiile au fost scoase la iveala de catre tabloidul american Washington Post, care citeaza surse din cadrul…

- Continue reading LIVE TEXT | Razboi in Ucraina. Forțele ruse nu mai au o ruta logistica complet sigura intre Crimeea și Rusia continentala. Europa dezvolta un plan de supraviețuire pentru Ucraina at Info real.