Bun venit în epoca consumatorului pustnic Economia mondiala este martora la o schimbare de comportament de 600 de miliarde de dolari pe an. In unele privințe, pandemia de Covid-19 a fost o problema. Dupa ce a crescut in 2020, șomajul in lumea bogata a scazut rapid la minimele dinaintea pandemiei. Țarile bogate și-au reatins nivelurile de PIB de dinainte de Covid in scurt timp. Și totuși, la mai bine de doi ani de la ridicarea blocajelor, cel puțin o schimbare pare sa fie de durata: obiceiurile consumatorilor din lumea bogata s-au schimbat decisiv și poate permanent. Bun venit in epoca pustnicului, se arata intr-o analiza The Economist.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

