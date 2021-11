Stiri pe aceeasi tema

- Bulgarii ies duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care sunt chemati sa decida intre seful de stat in exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gherdjikov, relateaza dpa, potrivit Agerpres. La primul tur, acum o saptamana, generalul in rezerva…

- Bulgarii ies duminica la urne pentru al doilea tur al alegerilor prezidentiale, in care sunt chemati sa decida intre seful de stat in exercitiu, Rumen Radev, si rectorul Universitatii din Sofia, Anastas Gerdjikov, relateaza dpa, citat de Agerpres. La primul tur, acum o saptamana, generalul in rezerva…

- Perspectiva formarii unui guvern pare sa prinda contur în Bulgaria, dupa scorul surpriza obtinut de un nou partid anticoruptie în alegerile parlamentare anticipate desfasurate duminica, relateaza AFP și Agerpres.Formatiunea „Continuam Schimbarea”, condusa de doi întreprinzatori…

- Alegerile de duminica din Bulgaria au fost castigate, surprinzator, de un nou partid care a fost infiintat abia in urma cu doua luni, „Continuam Schimbarea”. Partidul este fondat de doi tineri absolventi de Harvard, Kiril Petkov si Asen Vasilev. Cu un scor surpriza de 26% din voturi, potrivit noilor…

- O noua miscare anticoruptie a creat surpriza alegerilor de duminica din Bulgaria, reusind sa intruneasca mai multe voturi decat conservatorii fostului premier Boiko Borisov, potrivit estimarilor la iesirea de la urne citate de AFP. Surpriza a rezultat in urma acestei a treia runde de alegeri legislative…

- Noul partid politic de centru din Bulgaria este vazut ca fiind câștigator al alegerilor parlamentare de duminica, potrivit a patru exit-poll-uri, ceea ce crește șansele de a se pune capat unui impas politic în cel mai sarac stat membru al Uniunii Europene, transmite Reuters.Disputele…

- Numerosi bulgari nu s-au prezentat la urne, astfel ca la orele locale 16:00 (14:00 GMT) rata de participare era de 26%, potrivit Comisiei Electorale, cea mai slaba din alegerile organizate in acest an.Dupa esecul celorlalte doua scrutinuri, in aprilie, apoi in iulie 2021, din cauza lipsei unui acord…

- Partidul de centru-dreapta GERB din Bulgaria conduce in optiunile electoratului inaintea celui de-al treilea rand de alegeri din acest an, ce vor avea loc pe 14 noiembrie, potrivit unui sondaj dat publicitatii sambata. Alegerile din Bulgaria se vor desfașura intr-un context de criza politica prelungita,…