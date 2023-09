Stiri pe aceeasi tema

- Marcel Ciolacu a afirmat ca a discutat cu președintele Iohannis legat de acțiunea impotriva Austriei la CJUE, in cazul in care Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen. Președintele Romaniei este comandantul suprem al armatei, este obligatoriu, indiferent daca ne iubim sau nu, sa avem…

- Președintele Klaus Iohannis a afirmat, miercuri, la New York, ca statul roman ar trebui sa analizeze foarte bine posibilitatea de a da in judecata Austria, daca se impotriveste din nou aderarii Romaniei la Schengen.

- Europarlamentarul Rareș Bogdan a vorbit la Digi24 despre anunțul premierului Marcel Ciolacu, potrivit caruia Romania va da in judecata Austria la Curtea Europeana de Justiție, daca Viena se va opune din nou aderarii Romaniei la Schengen.

- Mesajul este unul care ar trebui sa ne pastreze optimismul, dar extinderea Spațiului Schengen este blocata in Consiliul UE, spune europarlamentarul Eugen Tomac. Daca am fi fost in Spațiul Schengen nu ar fi existat o asemenea presiune pe porturile noastre mai atrage atenția politicianul. Tomac a comentat …

- Prin masurile luate, cele doua țari au aratat deja ca fac parte din spațiul european fara frontiere interne, a declarat președinta Comisiei Europene in discursul susținut miercuri in fața Parlamentului European. Ursula von der Leyen a insistat din nou pentru admiterea Romaniei și Bulgariei in Schengen,…

- "Ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, susține ca guvernul de la Viena se opune extinderii spațiului Schengen pentru ca nu funcționeaza. Tot acest ministru mincinos uita sa spuna ca exact in ședința in care a refuzat accesul Romaniei in spațiul Schengen, a votat pentru intrarea Croației in…

- Vicepremierul bulgar și ministru al afacerilor externe, Maria Gabriel, a comentat votul din 12 iulie privind un nou apel al Parlamentului European (PE) pentru admiterea Bulgariei și Romaniei in Schengen pana la sfarșitul acestui an, spunand ca „nu ar trebui sa abordam situația cu un optimism excesiv”…

- "Experții vamali" invitați de Turcia vor superviza operațiunile de trecere a frontierei. Specialiștii olandezii și austrieci vor incerca sa tempereze ingrijorarile care impiedica Sofia sa accceada la spațiul Schengen, a declarat Nikolai Denkov jurnaliștilor de la POLITICO.