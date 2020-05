Stiri pe aceeasi tema

- Gigi Becali l-ar fi ajutat pe cel mai bogat om din țara sa fuga la Dubai. Potrivit 24chasa.bg, Becali și controversatul patronul al lui PAOK Salonic, miliardarul Ivan Savidis, l-au ajutat pe Bojkov sa plece din Bulgaria, dupa ce finanțatorul lui Levski a fost gasit vinovat de evaziune fiscala.…

- BUCUREȘTI, 21 mai – Sputnik, Georgiana Arsene. Sezonul estival din acest an este total diferit fața de oricare altul din trecut, din pricina pandemiei de coronavirus. © Sputnik / Rodion PROCAVacanța amanata: Agențiile de turism ofera o alternativa la rezervarile facute anterior In 2020, Romania,…

- Cutremurul s-a produs in apropierea urmatoarelor orase: 8km NV de Plovdiv, 124km SE de Sofia, 211km SV de Ruse, 227km NE de Salonic, 231km V de Burgas, 244km S de Craiova, 259km SE de Nis, 269km E de Skopje, 272km SV de Bucuresti, 284km NV de Corlu. Nu exista cetateni raniti au anuntat autoritatile…

- 26 cetațeni moldoveni au fost ajutați sa revina in Republica Moldova, cu zborul Dubai - București și ulterior tranzit terestru pe teritoriul Romaniei spre Chișinau, cu asistența Ambasadei Republicii Moldova la Abu Dhabi, Consulatului General al Romaniei la Dubai și Ambasadei Republicii Moldova in Romania.…

- MAE a facilitat revenirea in țara, sambata, a 56 de cetațeni romani care se aflau cu titlu temporar in Dubai, Emiratele Arabe Unite, cu o cursa aeriana, tip charter, operata de o companie privata, pe ruta Dubai – Chișinau – București, potrivit Mediafax.Cu aceeași cursa au fost repatriați și…

- Wizz Air suspenda zborurile catre Emiratele Arabe Unite, din 21 martie, din cauza restricțiilor de calatorie impuse de aceasta țara, pe fondul coronavirusului Operatorul aerian Wizz Air a anunțat ca suspenda rutele dintre Emiratele Arabe Unite și Romania, intre 21 martie și 3 aprilie 2020 inclusiv,…

- Coletaria.ro, expert in expedierea și livrarea coletelor, parte a grupului Packeta, cu cea mai mare rețea de puncte pick-up din Europa Centrala și de Est, investește 50.000 de euro intr-un nou depozit in Romania, ca parte a strategiei de extindere la nivel național. Situat in Oradea, in apropierea vamii…

- La ediția de anul acesta a festivalului tradițional ”Ziua Cucilor”, de la Branești, alaturi de sutele de ”cuci” care au manifestat in centrul satului, conform tradiției, intr-un alai plin de viața și culoare menit sa asigure ”primenirea de primavara a spațiului comunitar”, și-au anunțat participarea…