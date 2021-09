Bulgaria va organiza alegeri generale pentru a treia oară în acest an, după refuzul socialiştilor de a forma guvernul Bulgaria va organiza alegeri generale pentru a treia oara în acest an, dupa ce socialistii au devenit joi al treilea partid care a refuzat sa conduca un guvern în urma scrutinului parlamentar neconcludent din luna iulie, transmit Reuters și News.ro. Socialistii au renuntat la planurile de formare a unui guvern functional dupa ce potentialii lor aliati, partidul anti-sistem ITN si doua partide anti-coruptie mai mici au refuzat sa îi sprijine. Partidul va returna mandatul presedintelui pe 7 septembrie.



"Am facut tot posibilul si am apelat la bun simt si responsabilitate,… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

