- Zeci de persoane au fost ranite miercuri la Sofia si 35 au fost arestate in timpul unei manifestatii violente desfasurate in fata parlamentului bulgar impotriva premierului Boiko Borisov, in timp ce la Ruse protestatarii au blocat podul peste Dunare, transmite agentia EFE. Potrivit autoritatilor, circa…

- Confruntari intre manifestanti si politie au avut loc miercuri, in fata sediului Parlamentului de la Sofia, in timp ce deputatii din tara vecina examinau o revizuire a Constitutiei dorita de catre premierul Boiko Borisov, relateaza Euronews.

- Drumul catre schimbarea Constitutiei trece prin demisia imediata a guvernului si a procurorului general, autodizolvarea parlamentului si alegeri (legislative) anticipate, a declarat sambata presedintele bulgar Rumen Radev, citat de BTA, relateaza Agerpres.Citește și: Turcia a dat lovitura…

- Conflictul dintre presedintele bulgar Rumen Radev si premierul bulgar Boiko Borisov a escaladat luni, pe fondul protestelor care au loc de o luna impotriva sefului executivului de la Sofia, relateaza dpa citata de Agerpres. Intrebat in legatura cu demisia care i-a fost ceruta de protestatari si de…

- Protestatarii din Bulgaria si-au intensificat vineri noaptea presiunea asupra guvernului, dupa ce au amplasat baraje si mai mari unde au instalat corturi si au aruncat cu oua si rosii in sediul guvernului din capitala Sofia, informeaza dpa.Protestatarii au blocat din nou drumurile, au ocupat…

- Prim-ministrul Bulgariei, Boiko Borisov, de aproape o luna ținta unor proteste de strada, spune ca ar putea pleca de la conducerea executivului de la Sofia daca partidul sau ar ramane la guvernare, potrivit France Presse, citat de Agerpres. „Daca eu sunt problema, ei bine plec chiar acum.…

- Peste 18.000 de bulgari au manifestat pentru a opta zi, joi, la Sofia, cerand demisia guvernului pe care il acuza de coruptie si legaturi oligarhice, relateaza AFP prelua de agerpres.Vezi și: Mugur Isarescu trage un semnal de ALARMA: 'Continua sa genereze incertitudini fara precedent și riscuri…

- Noi proteste de strada au avut loc miercuri noapte la Sofia, dupa ce premierul Boiko Borisov a respins cererea președintelui Rumen Radev de a-și da demisia impreuna cu tot cabinetul, scrie Agerpres, preluand dpa.