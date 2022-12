Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul rus de Externe a transmis joi ca livrarile de arme ale Uniunii Europene catre Kiev fac ca blocul comunitar sa fie parte a conflictului in Ucraina, iar tarile care pompeaza arme Ucraina sunt ‘sponsori ai terorismului’, relateaza Reuters. Purtatoarea de cuvant a MAE rus, Maria Zaharova, a reiterat…

- Ajutorul militar acordat Ucrainei de catre NATO ”aduce alianța mai aproape de linia periculoasa a unei ciocniri militare directe cu Rusia”, despre acest lucru a declarat joi, 20 octombrie, purtatoarea de cuvant a lui Lavrov, Maria Zaharova, transmite agenția rusa de știri TASS și Hotnews. Tot azi,…

- Belarusul a acordat forțelor sale de securitate puteri largi pentru a preveni sau a raspunde provocarilor din partea țarilor vecine. Despre aceasta a declarat ministrul de externe Vladimir Makei pentru ziarul rusesc Izvestia intr-un interviu publicat vineri, noteaza Reuters și Hotnews. „Șeful țarii…

- ​Uniunea Europeana a declarat vineri ca a condamnat ferm anexarea de catre Rusia a regiunilor ocupate din Ucraina, adaugand ca nu va recunoaște niciodata referendumurile „ilegale” organizate acolo și ca iși va inaspri sancțiunile pentru a crește presiunea asupra Moscovei, relateaza Reuters și Hotnews…

- Guvernul britanic a anunțat luni, 26 septembrie, un nou pachet de sancțiuni legate de ceea ce a descris drept referendumurile „false” ale Moscovei din patru regiuni din estul Ucrainei pentru anexarea la Rusia , relateaza Reuters și Hotnews . Luni, cetațenii din patru regiuni ale Ucrainei au fost forțați…

- Ucrainenii din orașul Melitopol, regiunea Zaporojie, care este sub ocupația rușilor, se tem ca vor fi chemați sub arme de Moscova, in urma unui referendum privind aderarea la Rusia, la care unii locuitori au fost forțați sa voteze sub amenințarea armelor, a declarat luni, 26 septembrie, primarul exilat…

- Presedinta Comisiei Europene (CE) Ursula von der Leyen a sosit joi la Kiev, in cea de a treia sa vizita in Ucraina de la inceputul razboiului rus, in care va discuta cu presedintele Volodimir Zelenski si cu premierul Denis Smigal despre planurile de aderare a Ucrainei la Uniunea Europeana (UE), relateaza…

- Principalul emisar al lui Putin pentru Ucraina i-a spus președintelui rus, la inceputul razboiului, ca a ajuns la un acord provizoriu cu Kievul care ar satisface cererea Rusiei ca Ucraina sa ramana in afara NATO, dar Putin l-a respins și a continuat campania militara, au declarat trei persoane apropiate…