Timișoara 2021 ar putea deveni Timișoara 2023

Reprezentanții Comisiei Europene, vicepreședintele Margaritis Schinas și comisarul european pentru inovare, cercetare, cultură, educație și tineret, Mariya Gabriel... The post Timișoara 2021 ar putea deveni Timișoara 2023 appeared first on Renaşterea bănăţeană . [citeste mai departe]