Bulgaria refuză ”metoda” Ciolacu și respinge condițiile suplimentare pentru Schengen Premierul bulgar Nikolai Denkov a afirmat luni ca negocierile aflate in desfasurare cu Austria inca nu au condus la un acord final cu privire la aderarea la spatiul Schengen și a respins posibilitatea ca Bulgaria sa accepte in mod exclusiv anumite reguli specifice. Denkov a facut referire la cererea guvernului austriac ca Romania si Bulgaria […] The post Bulgaria refuza ”metoda” Ciolacu și respinge condițiile suplimentare pentru Schengen appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

