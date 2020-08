Drept la replica Retim Ecologic Service SA

Avand in vedere faptul ca in spatiul public au fost lansate acuzatii referitoare la modalitatea in care RETIM Ecologic Service SA gestioneaza Depozitul de la Ghizela (articol scris de recorder.ro si preluat de alte publicatii) va punem la dispozitie dreptul nostru la replica si solicitarea de rectificare transmisa… [citeste mai departe]