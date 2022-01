Bulgaria, Letonia și România, țările din Uniunea Europeană cu cel mai mic salariu minim pe economie. Datele Eurostat Bulgaria, Letonia și Romania, țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mic salariu minim pe economie. Datele Eurostat Bulgaria, Letonia și Romania, țarile din Uniunea Europeana cu cel mai mic salariu minim pe economie. Datele Eurostat La data de 1 ianuarie 2022, peste doua treimi din statele Uniunii Europene aveau un salariu minim pe economie, in 13 tari membre UE fiind salarii minime sub 1.000 de euro pe luna, in doua state depasesc usor 1.000 de euro, iar alte sase aveau salarii minime de peste 1.500 de euro pe luna, arata datele Oficiului European de Statistica. Salariul minim in cele 21 de… Citeste articolul mai departe pe ziarulunirea.ro…

- Oficiul European de Statistica a publicat, vineri, primele date pe 2022 despre salariile minime pe economie ale țarilor Uniunii Europene. Romania are al treilea cel mai mic salariu minim (515 euro) din blocul comunitar, in timp ce Luxemburg este țara cu cel mai mare venit minim lunar (2.257 euro), potrivit…

- Romania are al treilea cel mai mic salariu minim din UE. Cu 515 euro pe luna, doar Bulgaria si Letonia avand un nivel mai mic, arata datele publicate, vineri, de Eurostat, potrivit zf.ro. Dintre cele 27 de tari membre, 21 au un salariu minim national, singurele exceptii fiind Danemarca, Italia, Cipru,…

- Romania se numara printre statele UE cu cele mai mici salarii minime, dar in același timp se afla pe la mijlocul clasamentului european in privinta puterii de cumparare, in aceesi categorie cu Portugalia, Grecia, Ungaria sau Cehia, potrivit datelor Eurostat. Din cele 27 de tari membre, 21 au prag de…

- Peste doua treimi din statele membre ale Uniunii Europene (21 din 27 de tari membre) aveau la 1 ianuarie 2022 un salariu minim pe economie, in 13 tari membre UE fiind salarii minime sub 1.000 de euro pe luna, in doua state depasesc usor 1.000 de euro, iar alte sase aveau salarii minime de peste 1.500…

