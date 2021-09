Bulgaria, egala Italiei. Spania, învinsă de Suedia. Rezultatele înregistrate joi, în preliminariile CM 2022 Macedonia de Nord si Armenia au remizat, 0-0, iar Germania a invins Liechtenstein cu 2-0, joi, in Grupa J a preliminariilor Cupei Mondiale din 2022, din care face parte si Romania.Suedia s-a impus in fața Spaniei, scor 2-1, iar campioana europeana en titre, Italia, a remizat cu Bulgaria, 1-1. Vicecampioana continentala Anglia a castigat cu 4-0 in fata Ungariei, la Budapesta.Rezultatele de joi:Grupa BGeorgia – Kosovo 0-1A marcat: Vedat Muriqi 18.Suedia – Spania 2-1Au marcat: Alexander Isak 6, Viktor Claesson 57, respectiv Carlos Soler 5.Clasamentloc echipa M V E I GM-GP P1 Suedia 3 3 0 0 6-1 92… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol: puterea.ro

