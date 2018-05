In 2008, compania rusa Atomstroyexport si compania energetica de stat NEK au semnat un contract pentru designul, constructia si instalarea a doua unitati la o centrala nucleara ce urma sa fie amplasata la Belene, pe Dunare. Insa, in 2012, Bulgaria a anulat proiectul Belene, in lipsa unor investitori straini, la care s-au adaugat presiunile Bruxellesului si Washingtonului de a limita dependenta energetica a tarii fata de Rusia.



Pe de alta parte, Sofia se confrunta cu presiuni din partea Washingtonului si Bruxelles-ului pentru a-si limita dependenta energetica fata de Rusia, potrivit…