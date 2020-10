Stiri pe aceeasi tema

- Directorul Inspectoratului sanitar regional din capitala bulgara Sofia (SRHI), Dancio Pencev, a demisionat. Asta dupa ce premierului bulgar Boiko Borisov i-a fost permis sa iasa mai devreme din carantina. Dupa ce premierul a ieșit din carantina a fost testat pentru a treia oara pentru coronavirus, iar…

- Dancio Pencev, directorul Inspectoratului sanitar regional din capitala bulgara Sofia (SRHI), a demisionat. Anuntul a fost facut astazi de Ministerul bulgar al Sanatatii, print-un comunicat, potrivit Agerpres. Demisia are loc in contextul in care carantina impusa premierului Boiko Borisov in urma contactului…

- Directorul Inspectoratului sanitar regional din capitala bulgara Sofia (SRHI), Dancio Pencev, a demisionat dupa ce premierul Boiko Borisov a fost lasat sa iasa mai devreme din carantina, iar in ziua urmatoare a fost confirmat pozitiv, la al treilea test efectuat.

- Circa 1000 de manifestanti s-au adunat pasnic joi in fata cladirii parlamentului de la Sofia pentru a protesta impotriva coruptiei si a cere demisia guvernului Bulgariei, relateaza AFP potrivit Agerpres. Protestatarii acuza autoritatile bulgare ca tolereaza coruptia, utilizeaza procuratura impotriva…

- Premierul Bulgariei, Boiko Borisov, a obținut miercuri sprijinul Parlamentului pentru lansarea proiectului sau controversat de rescriere a Constituției, în ciuda protestelor și a confruntarilor dintre oponenții proiectului și poliție care au facut 45 de raniți la Sofia, relateaza AFP. A fost…

- Mii de bulgari au protestat miercuri in fata parlamentului de la Sofia, cerand demisia premierului Boiko Borisov, pe care il acuza ca este paravanul corupției din țara. Intre manifestanți și forțele de ordine au avut loc ciocniri, soldate cu raniți in ambele tabere, dar și cu arestari. Protestul este…

- Ministrul bulgar al justitiei Danail Kirilov si-a inaintat demisia, dupa o discutie cu premierul Boiko Borisov, a anuntat miercuri biroul de presa al guvernului de la Sofia, informeaza BTA. Borisov va decide daca sa accepte demisia dupa discutii cu partenerii din coalitia de guvernare. Demisia ministrului…

- Conflictul dintre presedintele bulgar Rumen Radev si premierul bulgar Boiko Borisov a escaladat luni, pe fondul protestelor care au loc de o luna impotriva sefului executivului de la Sofia, relateaza dpa. Intrebat in legatura cu demisia care i-a fost ceruta de protestatari si de seful…