Bulgaria declară parțial starea de urgență. Presiuni imense la granița vecinilor României / Declarații ale Ministerului de Interne Pentru a face fața afluxului de migranți, Bulgaria a declarat o stare de urgența parțiala. Autoritațile bulgare raporteaza o creștere a presiunii migratorii la granița lor de 259 km cu Turcia. Ministerul bulgar de Interne spune ca a luat aceasta decizie pentru a reduce presiunea cauzata de afluxul masiv de migranți in orașele Svilengrad și […] The post Bulgaria declara parțial starea de urgența. Presiuni imense la granița vecinilor Romaniei / Declarații ale Ministerului de Interne first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

