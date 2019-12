Stiri pe aceeasi tema

- Retragerile de trupe dintr-un sat din regiunea Donbass din estul Ucrainei vor incepe sambata la 10.00 GMT, a anunta vineri intr-un comunicat Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE), potrivit Reuters. Kievul si rebelii separatisti sprijiniti de Rusia au convenit la retrageri treptate…

- Primul tren de marfa al companiei China Railway Express, care deja a intrat pe teritoriul Turciei prin provincia Kars, va ajunge in Europa prin tunelul Marmaray, care leaga Asia de continentul european, pe sub Stramtoarea Bosfor. Trenul plecat din China, care va intra in tunel in 6 noiembrie…

- Camera Reprezentanților a adoptat aproape în unanimitate o rezoluție prin care se recunoaște genocidul armean, o chestiune foarte sensibila pentru Ankara, care contesta definirea în acest fel a atrocitaților comise de turcii otomani în timpul Primului Razboi Mondial, informeaza Mediafax…

- Uniunea Europeana (UE) ar trebui sa-i ofere sprijin financiar Turciei pentru dezvoltarea infrastructurii in zonele aflate sub controlul turc in nordul Siriei, a sustinut Viktor Orban, atentionand ca in caz contrar "mai mult de 3 milioane de migranti" ar putea parasi Turcia pentru a veni in Europa,…

- Asigurarea furnizarii de energie este o problema de securitate nationala, prin urmare Guvernul de la Budapesta este decis sa se asigure ca tara primeste gaze din cateva surse si prin rute diversificate, a declarat Tamas Menczer la Gorska Polana, o facilitate care face parte din Coridorul Sud de Gaze.…

- ​În Bulgaria au renascut în forța speranțele ca țara va câștiga una dintre cele mai mari investiții puse la bataie în zona: uzin de peste un miliard de euro unde Volkswagen vrea sa construiasca Passat și Skoda Superb. Bulgaria s-a zbatut mult sa convinga Volkswagen sa se instaleze…

- ARAD. Europarlamentarul Gheorghe Falca a declarat, citat fiind de Mediafax, ca Aradul este locația analizata de Volkswagen pentru deschiderea unei fabrici Skoda. Potrivit acestuia, investiția in Turcia, locul ales inițial de companie, a fost amanata. „Volkswagen a avut un proiect de…

- ​Nationala de polo a României a învins, vineri, reprezentativa Portugaliei, cu scorul de 15-7, în primul meci din grupa C a calificarilor la Campionatul European din 2020, potrivit News.ro.Scorul pe reprize a fost 4-1, 2-2, 3-2, 6-2.Din grupa C mai face parte Malta, cu…