- „Astazi vom lua acțiuni pentru a face obligatorii testele PCR pentru toți calatorii care vor sa intre in țara, inclusiv pentru cei din Uniunea Europeana”, a afirmat Angelov in timpul unei ședințe de guvern, potrivit Reuters .Autoritațile bulgare au afirmat ca pana in prezent au identificat opt cazuri…

- Bulgaria va institui obligativitatea prezentarii unui test negativ pentru COVID-19 tuturor persoanelor care sosesc in tara cu scopul de a opri raspandirea unei variante mai contagioase de coronavirus, a anuntat luni, 25 ianuarie, ministrul sanatatii Kostandin Anghelov, informeaza de agenția Reuters,…

- Vecinii noștri din Bulgaria iau in calcul posibilitatea ca pe viitor sa aiba voie sa intre in țara doar cetațenii straini care au fost vaccinați anti-coronavirus. Coordonatorul campaniei naționale de vaccinare din Bulgaria anunța ca nu se exclude posibilitatea ca doar oamenii care sunt vaccinați impotriva…

- Nu doar Romania a fost lovita din plin de cel de-al doilea val al pandemiei de COVID-19, ci și țarile vecine. Noi restricții se vor aplica și in Bulgaria, incepand de vineri. Noile masuri au fost anunțate de ministrul Sanatații bulgar, Kostadin Anghelov.

- Autoritațile din Bulgaria au decis sa apeleze la forțele de poliție pentru a transporta la spitale bolnavii de Covid-19, in condițiile in care ambulanțele nu mai sunt suficiente pentru a face fața celui de-al doilea val al pandemiei, scrie AFP, citata de Hotnews.ro. Ministrul Sanatații, Kostadin Angheelov,…

- Dan Bittman sustine ca nu pune la indoiala existența COVID-19, insa acuza autoritațile de lipsa de coerența in luarea masurilor anti-COVID, transmite B1 TV. La o saptamana de cand anunta ca numarul celor cu COVID este “scos din burta”, chiar daca testari se fac, Dan Bittman revine cu noi precizari."M-am…

- Autoritatile bulgare au dispus, incepand de joi, 29 octombrie, inchiderea universitatilor si a invatamantului secundar, printre alte masuri antiepidemice luate dupa mai multe zile cu recorduri succesive de cazuri de COVID-19, relateaza agentia EFE. Conform ordinului semnat de ministrul sanatatii,…

