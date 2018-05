Stiri pe aceeasi tema

- Bulgaria a cerut Uniunii Europene eliminarea ”standardelor duble” folosite de companiile alimentare care vand produse de calitate variabila sub aceeași marca in estul și vestul UE. Comisia Europeana a emis un aviz juridic in care se arata ca astfel de diferențe de calitate sunt necinstite și problema…

- In perioada 17-19 aprilie a.c., Senatul Romaniei gazduiește Primul Summit Parlamentar al Formatului București (B9), eveniment organizat la inițiativa comuna a președintelui Senatului Romaniei, Calin Popescu-Tariceanu, și a mareșalului Senatului Republicii Polone, Stanislaw Karczewski. La Summit participa delegațiile…

- Tentativele de a ,,frana lupta anticorupție” au creat o problema de imagine Romaniei, care acum este considerata, la fel ca Ungaria și Polonia, o țara care ii provoaca dificultați Uniunii Europene, susține consilierul prezidențial Leonard Orban. Diplomatul a mai declarat, la interviurile Libertatea…

- Cehia are cea mai mica rata a somajului din cadrul Uniunii Europene, la nivelul de 2,4%, comparativ cu media comunitara de 7,3%, anunta Oficiul european pentru statistica (Eurostat), citat de site-ul agentiei ANSA. Rata somajului a fost, in ianuarie, de 2,4% in Cehia, de 3,8% in Ungaria,…

- Douasprezece state membre ale Uniunii Europene au propus ca Albania, Bosnia, Macedonia, Muntenegru, Serbia si Kosovo sa participe la reuniunile privind politicile UE inainte de aderarea lor efectiva la blocul comunitar, transmite luni Reuters. Dupa ani in care tarile balcanice par sa fi…

- Opt state est-europene, inclusiv Romania, au fost de acord sa-si suplimenteze sumele alocate bugetului comunitar in viitorul cadru financiar multianual al UE, pentru a contribui astfel la acoperirea golului creat de Brexit in acest buget, a anuntat vineri seful de cabinet al prim-ministrului ungar Viktor…

