Stiri pe aceeasi tema

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim, transmite luni BTA.

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim, anunța luni agenția EFE , citata de Agerpres. Dupa cum au anuntat autoritatile de la Sofia…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim. Experti de la Academia Navala Militara din Varna au declarat pentru EFE ca minele ar putea…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc în deriva în Marea Neagra, ajunse în zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun în pericol traficul maritim. Experti de la Academia Navala Militara din Varna au declarat pentru…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim. Experti de la Academia Navala Militara din Varna au declarat pentru EFE ca minele ar putea…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim. Experti de la Academia Navala Militara din Varna au declarat pentru EFE ca minele ar putea…

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim, transmite luni EFE.

- Guvernul Bulgariei a atras atentia cu privire la prezenta unor mine care plutesc in deriva in Marea Neagra, ajunse in zona de pe tarmul orasului portuar ucrainean Odesa si care pun in pericol traficul maritim, transmite luni EFE, conform AGERPRES. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…