- Presedintele bulgar Rumen Radev a convocat marti alegeri parlamentare anticipate pentru data de 11 iulie si l-a numit prim-ministru interimar pana la formarea viitorului guvern pe Stefan Ianev, consilierul sau pentru securitate si aparare, relateaza agentia Reuters potrivit Agerpres. Convocarea anticipatelor…

- A doua incercare de formare a unui guvern in Bulgaria dupa alegerile legislative din 4 aprilie a esuat miercuri, dupa ce partidul 'Exista un Astfel de Popor' (ITN), a doua formatiune politica din parlamentul de la Sofia, a returnat mandatul primit de de la presedintele Rumen Radev, transmit BTA si…

- Prim-ministrul interimar, Aureliu Ciocoi l-a convocat in aceasta dimineața pe ministrul in exercițiu al Afacerilor Interne, Pavel Voicu. Subiectul discuției a fost cazul ieșit din comun privind rapirea pe teritoriul Republicii Moldova a cetațeanului ucrainean Nicolae Ceaus, act comis la 3 aprilie curent.…

- CHIȘINAU, 29 mart – Sputnik. Președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, s-a adres-at Guvernului cu solicitarea de a aproba de urgența o Hotarare prin care sa impuna restricții temporare la exportul graului din rezervele de stat. ”In contextul informațiilor aparute in public cu privire la riscul…

- Acțiunea de plantare pe teren nisipos se desfașoara in marja Zilei Internaționale a Padurilor, tema din acest an fiind Restaurarea Padurilor.Alaturi de Iohannis și Cițu sunt prezenți mai mulți membri ai Guvernului.”Anul trecut, am participat și am și oferit patronajul unei acțiuni de reimpadurire, sub…

- O noua dovada a „consecvenței” dodoniste. Șeful statului, Igor Dodon, a anunțat luni în cadrul unui apel catre cetațeni ca a solicitat legislativului sa se întruneasca pentru a decreta stare de urgența în R. Moldova, comunica MOLDPRES. Președintele a…