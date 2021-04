Stiri pe aceeasi tema

- Parchetul bulgar a anuntat miercuri ca a stabilit o legatura intre patru explozii produse la depozite de armament in Bulgaria intre 2011 si 2020 si sejurul a sase cetateni rusi pe teritoriul bulgar, cu scopul presupus de a impiedica livrari de arme catre Ucraina si Georgia, anchetand totodata posibilitatea…

- Cei zece diplomati americani declarati indezirabili de Moscova ca raspuns la expulzarea, saptamana trecuta, a unor diplomati rusi aflati la post la Washington, vor trebui sa paraseasca Rusia inainte de 21 mai, a anuntat miercuri diplomatia rusa, potrivit AFP. SUA ar putea trimite in Ucraina armament…

- Toate persoanele care sosesc in Republica Moldova, incepand de vineri, vor efectua, in mod obligatoriu, o perioada de autoizolare de 14 zile, intr-un loc declarat de cetatenii in cauza. Potrivit Ministerului de Externe (MAE), cei ce intra pe teritoriul Republicii Moldova vor completa o fisa epidemiologica…

- Presedintele Rusiei, Vladimir Putin, a evidentiat rolul jucat de ultimul lider sovietic, Mihail Gorbaciov, in istoria tarii sale si a lumii, felicitandu-l marti cu prilejul implinirii a 90 de ani de viata, transmite EFE. ''Dumneavoastra apartineti pe buna dreptate pleiadei de persoane extraordinare…

- La data de 23.02.2021 a avut loc Sedinta Biroului Executiv al Retelei Universitatilor de la Marea Neagra RUMN .La sedinta au participat Prof. Pericles A. Mitkas, Presedintele in Exercitiu al RUMN, Prof. Eden Mamut, Secretar General al RUMN, reprezentanti in Biroul Executiv al RUMN ai universitatilor…

- One United Properties a obținut o finanțare de 50 de milioane de euro de la Black Sea Trade and Development Bank (BSTDB). Finanțarea de 50 de milioane de euro obținuta de One United Properties reprezinta un credit de investiții pentru costurile de dezvoltare a cladirii „verzi” de birouri One Tower.…

- Polițiștii de frontiera din cadrul Sectorului Poliției de Frontiera Brodina au descoperit și confiscat la „frontiera verde”, aproximativ 7.000 de pachete cu țigari de provenienta Duty-Free, in valoare de aproximativ 82.000 lei, marfa ce urma sa ajunga pe piața neagra de desfacere din zona. In…