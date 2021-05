Stiri pe aceeasi tema

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Ambasada SUA in Bulgaria a prezentat scuze sambata in urma unui incident produs in cursul unui exercitiu militar la baza aeriana Cesnegirovo, in care au fost implicati soldati americani care au patruns din greseala in incinta unei fabrici locale, informeaza BTA. 'In cadrul exercitiului Swift…

- Exercițiu impresionant organizat luni, 10 mai, pe aerodromul Bazei Aeriene de la Boboc. 1.000 de parașutiști americani, polonezi, olandezi, germani și romani au aterizat luni dupa amiaza pe aerodromul Bazei Aeriene. Este vorba despre o secvența din cadrul exercițiului multinațional Swift Response 21/Defender…

- Trei rachete au fost trase, luni seara, asupra unei baze aeriene la nord de Bagdad, unde se afla soldati americani, a anuntat un responsabil al serviciilor de securitate, relateaza AFP.Este vorba de un al doilea atac de acest tip în ultimele 24 de ore.Duminica seara, doua rachete au vizat…

- Presedintele Klaus Iohannis a declarat, joi, ca 1 iunie nu va fi data relaxarii totale, mentionand ca este optimist ca in cursul verii se va ajunge la acest obiectiv. "1 iunie este o data care va rog sa nu o supraevaluati, este data la care guvernul va prezenta evaluarile pentru posibila…

- In prima varianta a mesajului postat pe contul de Facebook, in care-și cere scuze pentru afirmațiile inexacte oferite jurnaliștilor, Vlad Voiculescu a comis o alta greșeala."Din pacate, in cadrul intalnirii am preluat o informație greșita și am insistat asupra ei in dialogul cu reporterii, lucru pentru…

- Un atac cu rachete a vizat, duminica, o baza aeriana din Irak in care sunt stationati militari americani, dar incidentul nu s-a soldat cu victime, afirma surse din cadrul serviciilor de securitate irakiene citate de agentia Reuters. Doua rachete au cazut in apropierea Bazei aeriene Balad,…

- Doua rachete au cazut duminica in Irak in apropierea bazei aeriene de la Balad, care gazduieste soldati americani, la nord de Bagdad, a anuntat o sursa din domeniul securitatii, cu trei zile inainte de reluarea 'dialogului strategic' cu noua administratie de la Washington, transmite AFP. Tirurile,…