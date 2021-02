Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Boiko Borisov a hotarat vineri ca centrele de vaccinare sa fie deschise pentru toata lumea si sa ofere serul anti-COVID oricui doreste. Masura a fost luata dupa ce o buna parte din populație nu voia sa se vaccineze. Surprinzator, dupa ce s-a renunțat la strategia de vaccinare in etape, numarul…

- Lipsa de interes pentru vaccinarea anti-COVID-19 in randul unei mari parti a populatiei bulgare a determinat guvernul de la Sofia sa renunte la strategia de vaccinare in etape si sa ofere vaccinul oricui doreste sa se vaccineze. Decizia a condus la cresterea notabila a numarului persoanelor imunizate.…

- Romania a inceput administrarea vaccinurilor anti-COVID pe 27 decembrie, iar astazi a fost depașit un prag simbolic, de 1 milion de doze administrate, a anunțat Comitetul Național de Coordonare a Activitaților privind Vaccinarea impotriva COVID-19 (CNCAV). „Peste 1.000.000 de doze administrate. Romania…

- Vaccinul rusesc are un vector viral care utilizeaza aceeasi tehnologie ca vaccinul AstraZeneca, la un nivel de eficienta aproape la fel de mare ca vaccinurile pe baza de ARN mesager. ”Dezvoltarea vaccinului Sputnik V a fost criticata din cauza precipitarii sale, a faptului ca a ars etape si a unei lipse…

- Vaccinarea in Romania, in lunile urmatoare România ar urma sa primeasca pâna la finalul lunii martie 2,4 milioane de doze devaccin anti COVID de la Pfizer, plus 430.000 de doze de la Moderna, a precizat ieri premierul Florin Cîțu. Într-un interviul pentru Europa FM…

- Aproximativ 1,4 milioane de israelieni au primit deja o doza de vaccin Pfizer/BioNTech; populația toatla a țarii este de 8,7 milioane; operațiunea a durat mai puțin de trei saptamani, relateaza Dailymail intr-o analiza. Aproape 146.000 de persoane au primit doza doar luni – mai mult decat au distribuit…

- Comisia Europeana a anuntat astazi ca a incheiat discutii exploratorii cu compania americana de biotehnologie Novavax pentru achizitionarea a 100 de milioane de doze din potentialul sau vaccin impotriva noului coronavirus, informeaza AFP. Acest contract, odata finalizat, va fi al saptelea incheiat de…

- Reticent pana in prezent in impunerea de masuri de restricții, guvernul bulgar a decis miercuri inchiderea școlilor, a restaurantelor și a centrelor comerciale, in condițiile in care spitalele sunt depașite de explozia numarului de infectari, scrie AFP, citata de HotNews.ro.Aceste noi masuri de restricție,…