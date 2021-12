Stiri pe aceeasi tema

- Un documentar difuzat pe postul SAT 1 dezvaluie modul in care sunt tratați muncitorii din Bulgaria si Romania, intr-un abator al miliardarului Clemens Tonnies. Postul de televiziune a trimis o muncitoare bulgaroaica cu doua diplome universitare, sub acoperire pentru a observa „exploatarea inumana” a…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 378 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza: Germania – 276 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, lucrator in construcții, lucrator in producția și prelucrarea sticlei/ fabricarea…

- Arhiepiscopul Tomisului, Inalt Prea Sfintitul Teodosie, a afirmat ca este de acord cu ideea potrivit careia certificatul verde nu ar mai fi obligatoriu la locul de munca, el considerand ca oamenii nu trebuie sa fie "dispretuiti si tratati cu distanta". El considera ca acest certificat verde reprezinta…

- Romania se lupta cu poluarea și aproape zilnic in Capitala aerul este otravitor. Avem prea multe mașini, prea mult beton și prea puține spații verzi. In strainatate, specialiștii au rezolvat deja problema. Sunt orașe in care bicicletele au adevarate autostrazi.

- Porsche va lansa peste câțiva ani un model mai mare decât Cayenne, iar acest nou model ar putea avea versiune cu șapte locuri, scrie publicația Automotive News. Modelul va fi lansat dupa 2025 și va fi mai lung, mai lat și mai înalt decât Cayenne, mașina care a salvat marca Porsche…

- Angajatorii din Spațiul Economic European ofera, prin intermediul rețelei EURES Romania, 446 locuri de munca vacante, dupa cum urmeaza:Germania – 292 locuri de munca pentru: muncitor in construcții, maistru in construcții, lucrator in construcții, lucrator in producțiași prelucrarea sticlei/ fabricarea…

- Invitatul ediției din 8 octombrie a emisiunii „#SputnikTalk” la Centrului de presa al Agenției de Presa și Radio Sputnik Moldova este demograful, conferențiarul universitar la Academia de Studii Economice din Moldova, Valeriu Sainsus.

- Un moldovean urma sa se identifice in Germania in baza unei carți de identitate cu semne de falsificare. Cazul a fost a fost depistat astazi, 05 octombrie, in punctul de trecere a Frontierei Stanca.