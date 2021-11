Bulgari, prinși cu teste COVID falsificate la frontiera României Trei cetațeni bulgari au incercat sa intre in Romania folosind teste negative false pentru infectia cu virusul SARS-COV-2. Potrivit Poliției de Frontiera, cetațenii bulgari, doi barbați, in varsta de 17, respectiv 41 de ani, și o femeie, in varsta de 38 de ani, s-au prezentat la Punctul de Trecere a Frontierei Giurgiu Rutier pentru a […] The post Bulgari, prinși cu teste COVID falsificate la frontiera Romaniei appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

