Bulgari prinşi cu şpagă la vamă, la Bechet Procurorii doljeni au dispus retinerea a doi cetateni bulgari, acuzati ca au incercat sa mituiasca politistii de frontiera de la Bechet. In schimbul unei spagi de 150 de euro, politistii de frontiera ar fi trebuit sa nu vada tigarile si alcoolul de contrabanda. Cei doi bulgari au fost prinsi in flagrant, miercuri, de ofiterii Serviciul Anticoruptie Dolj.„In ziua de 20.11.2019, in jurul orei 8.30, cei doi cetateni bulgari s-au prezentat, cu un autovehicul, in PTF Bechet, cu destinatia Olanda. La controlul de frontiera s-au descoperit mai multe cartușe cu tigari si alcool etilic de 40 de grade.… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

