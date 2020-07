Bula se intalneste pe strada cu un prieten Bula se intalneste pe strada cu un prieten care il intreaba: -Bula, am auzit ca ti-a murit soacra. Ia spune, ce-a avut?-Ceva bijuterii, un televizor color, si putine economii…-Nu asta, vroiam sa intreb ce i-a lipsit?-Pai masina, o casa sau un apartament proprietate personala…-Mai Bula! Vroiam sa stiu DE CE a murit.-Pai a fost la noi in vizita, eu i-am spus sa mearga in pivnita sa aduca cartofi, sa facem piure si ea a cazut pe scari si si-a rupt gatul. -Da? Ce ghinion! Si ce-ati facut atunci?-Pai macaroane cu branza… Articolul Bula se intalneste pe strada cu un prieten apare prima data in Bewoman.ro… Citeste articolul mai departe pe bewoman.ro…

Sursa articol si foto: bewoman.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Bula la frizeria unitatii sta pe un scaun invecinat cu al aceluia pe care statea un ofiter. Vroia sa se tunda pentru permisia de a doua zi. Dupa ce a fost tuns ofiterul e intrebat de frizer: – Sa va dau cu gel si apa de par? – Nu, nu in nici un caz, daca miros asa se gandeste nevasta-mea ca am fost…

- Accidentul a avut loc pe raza satului Baia, vineri seara. Un localnic de 42 de ani, in timp ce conducea autoutilitara pe strada Invațator Ilie Gavrilescu, in fața unui magazin, nu s-a asigurat la efectuarea manevrei de mers inapoi, și a accidentat-o pe batrana de 88 de ani, care a traversat strada…

- Trecatorii au avut parte de momente de groaza, vineri dimineața, in zona Pieței Maraști, din Cluj-Napoca, dupa ce o persoana a decedat in plina strada.Din primele informații, este vorba despre un barbat de 65 de ani, din Cluj-Napoca.La fața locului s-au deplsata echipaje SMURD, iar medicii au efectuat…

- Razboi cu nemtii. Bula se ascunde intr-o fantana. Un neamt vrea sa faca la fel. El striga in fantana, iar Bula face pe ecoul. Neamtul: – E cineva acolo? Bula: – E cineva acolo? Neamtul: – Mai bine, ma duc in padurice! Bula: – Mai bine, ma duc in padurice! Neamtul: – Mai bine, arunc o grenada! Bula:…

- „Am senzația ca nu s-a intamplat. Pentru mine era mai mult decat un prieten. Nu ne vedeam chiar saptamanal, sa zic ca faceam gratare des cu el, dar va zic sincer ca atunci cand ne intalneam parca nici nu ar fi trecut timpul peste noi. Aveam o relație speciala. Nu imi gasesc cuvintele, va zic…

- Lily Lian, considerata ultima cantareata de strada din Paris si prietena a cantaretului si actorului Maurice Chevalier, a murit duminica intr-un spital din regiunea pariziana, la varsta de 103 de ani, a anuntat AFP.

- Lily Lian, considerata ultima cantareata de strada din Paris si prietena a cantaretului si actorului Maurice Chevalier, a murit duminica intr-un spital din regiunea pariziana, la varsta de 103 de ani, a anuntat AFP. "Lily Paname" a fost unul dintre succesele discografice ale anilor 1950…

- Un taximetrist de 55 de ani din Craiova si o femeie de 39 de ani au decedat, duminica, intr-un accident rutier grav care a avut loc pe strada Raului in Craiova. Ceilalti pasageri ai taxiului, copilul femeii in varsta de 7 ani si bunicul acesteia, au fost transportati la spital in stare grava, noteaza…